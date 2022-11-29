Врач назвала способы повысить работоспособность

Здоровый сон, витамины и отсутствие вредных привычек повышают работоспособность, рассказала эндокринолог медицинского центра Verba Mayr Наталия Кирдянкина. Врач назвала "Ленте.ру" и другие способы поддержать уровень энергии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В осенне-зимний период многие жалуются на снижение работоспособности. Если человек чувствует, что его силы на нуле, нужно проверить состояние щитовидной железы, нейромедиаторов и работу желудочно-кишечного тракта. При неправильном питании и сбоях в работе ЖКХ возникает дефицит витаминов, особенно группы В, предупредила Кирдянкина. По ее словам, В6 запускает до 180 реакций организма, участвует в белковом, углеводном и жировом обмене, а также в синтезе гормона счастья серотонина и гормона удовольствия дофамина.

Часто работоспособность снижается осенью при недостаточном поступлении витаминов и ослаблении иммунитета. Также на самочувствие влияют стрессы, болезни, недосып, неправильное питание, вредные привычки, отсутствие умеренных физических нагрузок, сказала врач.

Исправить ситуацию позволяет прием витаминов группы В, а также прием по назначению врача коэнзима Q10. Эндокринолог добавила, что 5-Гидрокситриптофан поможет стабилизировать эмоциональное состояние, снизить раздражительность и чувство тревоги, улучшить сон. А гамма-аминомасляная кислота улучшит работу мозга и успокоит, при этом не вызывая сонливости, отметила Кирдянкина.

По словам эндокринолога, сохранить спокойствие, психологический баланс и повысить свою работоспособность можно и самостоятельно. Надо полноценно и разнообразно питаться, а также соблюдать водный режим и режим сна. Кирдянкина также посоветовала максимально отказаться от вредных привычек.

"Обязательна умеренная физическая активность. Это помогает поддерживать функционирование опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания и пищеварения. Недостаточная подвижность ведет к ухудшению кровотока, газообмена и нарушению работы клеток, отвечающих за преобразование органических веществ из пищи в энергию тела", - пояснила собеседница "Ленты.ру". Также, по словам эндокринолога, важную роль в поддержании хорошего самочувствия играет борьба со стрессами, соблюдение нормированного рабочего дня, достаточное количество полноценного отдыха, а также занятие хобби.