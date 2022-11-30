Во время экспериментального лечения болезни Альцгеймера снова умер пациент

Американка умерла от обширного кровоизлияния в мозг во время экспериментального лечения препаратом под названием леканемаб (lecanemab) от болезни Альцгеймера, сообщает Science. Это второй случай смерти во время испытания этого лекартсва, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина в возрасте 65 лет получала инъекции препарата, который представлял собой антитела. Сообщается, что ранее кровоизлияния в мозг уже наблюдались при применении подобных антител.

Испытания проводит компания Eisai. Ранее она сообщила, что третья фаза клинических испытаний препарата прошла успешно. Спустя полтора года после начала экспериментов участники с ранней стадией деменции страдали от когнитивных нарушений на 27% меньше по сравнению с контрольной группой.

По словам исследователей, инцидент поднимает вопросы безопасности назначения этого препарата. Если лекарство одобрят власти, то его необходимо будет назначать совместно с веществами, направленными на предотвращение кровоизлияний в мозг.

Eisai отказалась комментировать произошедшее.