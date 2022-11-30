Назван способ предотвратить инфаркт и инсульт

Врач-генетик Ирина Колесникова рассказала газете "Известия", что генетический тест поможет узнать, склонен ли человек к болезням сердца и сосудов, передает Day.Az.

"С результатом этого исследования пациент сможет обратиться за помощью к профильным специалистам, например эндокринологу или кардиологу для составления плана обследования", - объяснила Колесникова.

Она отметила, что комплексные ДНК-исследования позволяют анализировать множество генетических вариантов, связанных с развитием болезней сердца. В их числе инфаркт, инсульт, гипертония и т.д. Кроме того, по словам врача, проводится генетических анализ и на эффективность лекарств при лечении и профилактике заболеваний сердца и сосудов.

Сделать такой тест можно в любом возрасте и сдать анализ необходимо всего раз, так как генетический профиль человека не меняется в течение жизни, отметила Колесникова.

Она добавила, что лучше принять превентивные меры, чем бороться с тяжелыми последствиями заболевания.