Вакцину от дельты и омикрона запатентовали в России

В России запатентовали вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он уточнил, что препарат был разработан Центром имени Гамалеи. Как отмечает агентство, испытания вакцины должны завершиться до конца года.