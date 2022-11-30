https://news.day.az/medicine/1515557.html Вакцину от дельты и омикрона запатентовали в России
Вакцину от дельты и омикрона запатентовали в России
В России запатентовали вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Он уточнил, что препарат был разработан Центром имени Гамалеи. Как отмечает агентство, испытания вакцины должны завершиться до конца года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре