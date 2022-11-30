Раскрыта причина раннего старения

Одну из причин раннего старения раскрыл в своем видеоблоге на платформе "Яндекс. Дзен" известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Речь о конечных продуктах гликирования (КПГ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Внутри нашего организма сахара соединяются с молекулами белков или с аминокислотами, возникают сшивки, которые довольно трудно разорвать. Этот процесс называется гликация или гликирование, из-за него нарушается основная функция белков. Например, при гликировании коллагена начинается ускоренное старение кожи, теряется эластичность, происходит старение сосудов", - рассказал врач.

Он добавил, что также КПГ могут поступать в организм с пищей, особенно много их образуется при очень сильном или многократном нагревании продукта.

КПГ способствуют развитию атеросклероза, сахарного диабета, опухолей и других возрастных болезней и вызывают целый ряд патологических процессов, ускоряющих старение человека, заявил Гинзбург. Чтобы этому противостоять, стоит следить за своим питанием - в частности, есть меньше сладкого и жареного.

"Все, что термически меньше обработано, содержит меньше КПГ", - подчеркнул диетолог.