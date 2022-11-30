Врач-диетолог назвала самый полезный ужин

Правильное сочетание белка и термически обработанные овощи - это идеальный ужин для человека. Об этом ноября заявила эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО "Медицина", член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это термически обработанные овощи плюс кусочек мяса, рыбы или птицы, приготовленный на пару или в тушеном виде. Овощи нужно обрабатывать термически, чтобы организм в ночное время не тратил слишком много энергии на переваривание", - сообщила врач в беседе "Газета.Ru".

Евдокимова отметила, что в качестве альтернативы на ужин можно съесть омлет с тушеными овощами. Также она предостерегла от употребления свежих салатов по вечерам, так как из-за этого во время сна возрастает нагрузка на желудочно-кишечный тракт.