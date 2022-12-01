Защищает ли вакцинация детей от смерти при «омикрон»-штамме?

Исследователи из Министерства здравоохранения в Аргентине выяснили, что вакцинация против COVID-19 эффективно защищает от смерти детей и подростков независимо от преобладающего варианта вируса. Исследование опубликовано в The BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи оценили эффективность двух мРНК-вакцин (Moderna и Pfizer-BioNTech) и инактивированной вакцины Sinopharm против инфекций и смерти, связанных с COVID-19. Их выводы основаны на данных о 844 460 детях и подростках (в возрасте от трех до 17 лет) из Аргентины.

Результаты показали, что предполагаемая эффективность вакцины против заражения COVID-19 составила 61% у детей и 67% у подростков в "дельта"-период и 16% и 26% соответственно в период "омикрон".

Несмотря на то, что эффективность защиты от заражения упала, вакцины по-прежнему защищают детей от смерти из-за коронавируса. Даже в период распространения "омикрон" защита от смерти составила 67% у детей и 98% у подростков.

Уже было известно, что мРНК и инактивированные вакцины против COVID-19 эффективны для предотвращения тяжелого течения коронавируса у детей и подростков, но качественные данные о защите от смерти отсутствовали.