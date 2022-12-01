Нейросеть научилась выявлять болезни сердца по рентгеновскому снимку

Ученые из Центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний при Массачусетской больнице общего профиля представили нейросеть, которую научили выявлять сердечно-сосудистые болезни по одному лишь рентгеновскому снимку грудной клетки. Выводы работы будут озвучены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, искусственный интеллект построен по принципу глубокого обучения (deep learning). Нейросеть CXR-CVD risk рассчитывает десятилетний риск развития недугов на основе статистической модели атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (ASCVD), которая учитывает такие показатели, как возраст, пол, раса, систолическое артериальное давление, гипертония в анамнезе, курение, диабет второго типа и анализы крови. Компьютер обучали на основе более чем 147 000 рентгеновских снимков грудной клетки.

В результате экспериментов модель протестировали на 11 000 пациентов, средний возраст который составил 60 лет. У 1 096 добровольцев, или у 9,6%, за последние десять лет было диагностировано какое-либо сердечно-сосудистое заболевание. Так, прогнозы искусственного интеллекта зачастую соответствовали произошедшим болезням в действительности. Кроме того, была проверена прогностическая убедительность относительно рекомендаций по приему статинов, которые обычно назначаются таким пациентам. Препараты нейросеть рекомендовала участником с десятилетним риском от 7,5% вероятности или выше. В этом направлении компьютер также показал высокую эффективность.

Медики отметили, что все еще необходимы новые исследования для проверки модели. В случае успешного прохождения всех испытаний она может стать дополнительным инструментом принятия верных решений профильными специалистами.