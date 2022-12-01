Названы причины развития инвалидности по зрению

Существенное снижение зрительных функций может привести к инвалидности, рассказал заведующий отделением офтальмологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения Москвы Алексей Егоров. В беседе с "Лентой.ру" специалист назвал причины появления недуга, передает Day.Az.

Группы инвалидности

При оформлении инвалидности по зрению используются определенные критерии по остроте зрения и сужению границ полей зрения, поделился офтальмолог.

"Так, согласно приказу Министерства труда и социального развития РФ от 27 августа 2019 года № 585н, первую группу, самый тяжелый тип инвалидности, могут получить полностью незрячие люди или если хотя бы один глаз видит до 0,04. Норма у здорового человека 1,0. При этом двустороннее сужение полей зрения может быть до 10 градусов - норма у здорового человека 55-90 в разных меридианах", - сообщил Егоров.

При первой группе инвалидности человек не способен к нормальной деятельности без посторонней помощи, сообщил врач.

Вторую группу получают люди с остротой зрения лучшего видящего глаза 0,05-0,1 и двусторонним сужением полей зрения до 20 градусов. Люди данной группы инвалидности могут осуществлять рабочую деятельность и в принципе жить без посторонней помощи, отметил врач.

К третьей группе относятся люди с остротой зрения 0,1-0,3 и односторонним сужением полей зрения до 40 градусов.

Причины развития инвалидности

"К инвалидности по зрению могут привести такие заболевания, как глаукома, дистрофические заболевания сетчатки, атрофия зрительного нерва, аномалии развития и другие", - обратил внимание Егоров.

Чтобы этого не допустить, по его словам, следует вести динамическое наблюдение у офтальмолога. Для этого стоит посещать врача раз в год, а при необходимости еще чаще.

"Если у пациента уже есть диагноз, который может привести к инвалидности, то он должен более тщательно подходить к своему здоровью, регулярно посещать офтальмолога и соблюдать все рекомендации, которые ему дает лечащий врач", - заключил специалист.