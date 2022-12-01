Названы симптомы стресса

Есть несколько признаков, которые укажут на то, что организм испытывает стресс. Об этом "Вечерней Москве" сообщила психиатр-психотерапевт Елизавета Жесткова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, симптомами стресса являются нарушение аппетита, снижение либидо, перепады настроения и бессонница.

"Также вещи, которые до этого приносили удовольствие, могут резко перестать радовать человека. Ему приходится прикладывать усилия, чтобы продолжать заниматься этим делом", - отметила Жесткова.

Как добавила врач, при перечисленных симптомах не следует заниматься самолечением. По ее словам, рекомендуется обратиться к профильным специалистам, чтобы своевременно решить данную проблему.