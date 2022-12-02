Названы три полезных для мозга продукта

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал, какие три продукта положительно влияют на работу мозга, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полезными для мозга Гинзбург назвал льняное масло, льняное семя и жирную рыбу. Специалист отметил, что эти три продукта богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами - соединениями, которые улучшают работу мозга и защищают его от развития нейродегенеративных заболеваний.

Диетолог посоветовал употреблять в день от одной до полутора столовых ложек льняного масла, чтобы получить суточную норму омега-3 жирных кислот.

Его коллега, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, в свою очередь, добавил, что омега-3 имеет противострессовое действие, то есть помогает человеку бороться со стрессом.