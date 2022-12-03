Непереносимость одного продукта продлевает жизнь

Тем, у кого есть непереносимость горького, повезло, считают медики, ссылаясь не только на свой опыт в работе с пациентами, но и на выводы исследователей. Как отметил иммунолог Андрей Продеус, люди с такой особенностью - непереносимостью горького - живут дольше, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

"При обследовании в Италии людей, которые жили около 100 лет или даже чуть больше, оказалось, что среди них был высок процент тех, у кого непереносимость горького", - отметил специалист.

Также по его словам, такие люди "меньше болеют ринофарингитом, у них реже ОРЗ".

"Связано это с тем, что у них быстрее вырабатываются оксид азота и радикалы, которые убивают микробов", - уточнил иммунолог.

Кроме того, у тех, кто не переносит горькое, ворсинки в дыхательных путях работают интенсивнее, что также связано с более сильной защитой организма от разных недугов.

Кстати, некоторые люди считают, что у них есть "непереносимость овощей". Дескать, такую пищу не принимает кишечник (отсюда, например, проблемы со стулом). Как объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, "непереносимости овощей не бывает, если не считать аллергию". Зачастую проблема кроется в том, что человек попросту не употребляет достаточно жидкости. А именно - простой воды.

"Много клетчатки - хорошо. Много клетчатки без воды - плохо, потому что будет запор и боль в животе. Пейте 1,5 литра в день", - отметил врач.