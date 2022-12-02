Названы безобидные и опасные причины снижения зрения

Снижение зрения является самым частым поводом обращения пациентов к офтальмологу. О наиболее распространенных причинах такого недуга - от безобидных до самых опасных - "Газете.Ru" рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург Клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Лилия Мельникова, передает Day.Az.

По ее словам, снижение зрения может быть как временным явлением (длительностью от нескольких минут до суток), так и внезапным без последующего восстановления.

Если говорить о причинах, которые могут приводить к временному снижению зрения, то врач выделила мигрени, недостаточность вертебробазилярных артерий, окклюзию сонных артерий, изменение артериального давления.

Резкое и внезапное снижение зрения, по словам Мельниковой, может быть вызвано такими опасными причинами, как окклюзия сосудов сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело, а также невриты зрительного нерва.

Врач отметила, что в таких случаях человек может сам заметить ухудшение зрения и вовремя записаться на прием к офтальмологу.

"Но есть состояния, когда зрение снижается медленно и безболезненно. Особенно опасной в этом плане является глаукома - инвалидизирующее заболевание зрения, когда гибель нервных клеток сетчатки и зрительного нерва приводит к слабовидению и слепоте за счет сужения полей зрения, вплоть до "трубочного. И здесь поможет только профилактика", - рассказала офтальмохирург.

При этом она отметила, что не существует волшебных капель или особой диеты для укрепления зрения. По ее словам, чаще всего такие методы бесполезны.

Вместо этого она посоветовала соблюдать режим зрительных нагрузок - каждый час сменять вид деятельности на физическую. Во время таких перерывов врач рекомендовала использовать увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой без консервантов.

"А также смотреть вдаль и всматриваться в объекты на дистанции более 5 метров. Не стоить забывать о пеших прогулках - не меньше часа в день для взрослых и не меньше 10 часов в неделю для детей", - подытожила Мельникова.