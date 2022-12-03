Опасен ли холод для глаз?

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков рассказал, как холод влияет на здоровье глаз, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хомяков подчеркнул, что температура в диапазоне от 0...-20 градусов не нанесет вреда для глаз.

"Мигательные движения век не дадут глазному яблоку замерзнуть. Обморожение глаз - чрезвычайно редкое явление", - предупредил он.

По словам специалиста, температуры -50...-60 градусов, которые отмечаются в районе Оймякона, в сочетании с ветром и снежной бурей могут вызвать обморожение век.

"В условиях полюсов холода Земли необходимо использовать специальные защитные очки. <...> если мы говорим о воздействии зимнего холода на улице днем, следует защищать глаза от ультрафиолета очками", - добавил эксперт.