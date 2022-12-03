Лазерная терапия улучшает краткосрочную память

Терапия лазерными лучами эффективна для улучшения кратковременной памяти, выяснили ученые из Бирмингемского университета в Великобритании и Пекинского педагогического университета в Китае. Работа исследователей была опубликована в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали транскраниальную фотобиомодуляцию (тФБМ). Это форма световой терапии, использующая монохроматичное излучение видимого и инфракрасного диапазонов от лазеров, которые размещают на голове так, чтобы проецировать световой поток непосредственно на целевые области головного мозга.

В данной работе ученые нацеливались на правую префронтальную кору, которая играет важную роль в формировании кратковременной памяти. Такая неинвазивная терапия может улучшить краткосрочную память у людей на 25% после нескольких минут лечения.

"Люди с такими недугами, как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или другими заболеваниями, связанными с вниманием, могут получить пользу от этого типа лечения. Это безопасно, быстро и без побочных эффектов", - отметили ученые.

В эксперименте приняли участие 90 человек с проблемами с краткосрочной памятью. После 12-минутной процедуры участников первой группы попросили вспомнить набор элементов, отображаемых на экране до процедуры. Они смогли вспомнить от 4 до 5 элементов, что на 25% превышает результат в контрольной группе.

Исследователи пока точно не знают, почему лечение приводит к положительному влиянию на рабочую память и как долго продлится этот эффект. Для изучения этих аспектов запланированы дальнейшие исследования.