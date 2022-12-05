Врач рассказала о симптомах рака глаз

Врач-онколог Института онкологии ЕМС Дарья Зверева заявила в разговоре с газетой "Известия", что разные виды рака глаз могут проявляться в виде узелков и уплотнений, передает Day.Az.

Она указала, что этот вид рака встречается редко, однако опухоль может проявляться в виде узелков, уплотнений, сухой корочки, длительно незаживающих язв в области глаз.

Также среди злокачественных опухолей глаз могут встречаться меланомы кожи, конъюнктивы, роговицы, лимфомы, метастазы от других видов рака, которые распространились в глаза.

В качестве факторов наличия злокачественных образований Зверева указала генетическую предрасположенность, влияние солнечной радиации, неблагоприятную экологию, наличие ВИЧ-инфекции. Кроме того, возможно воздействие токсических веществ в некачественной косметике.

Она отметила, что еще два десятка лет назад злокачественные новообразования глаз лечили в основном только радикальным хирургическим путем - удаление глаза. Однако современные методики лечения позволяют людям сохранить зрение.