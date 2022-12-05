Стоматолог назвал самые вредные для зубов сладости

Липкие, тягучие, вязкие сладости, леденцы и кислые цукаты - самые вредные сладости для зубов. Об этом заявил российский врач-стоматолог Олег Куров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Особенно не рекомендуется "долгоиграющая" карамель, налипающая в труднодоступных местах. В черный список я бы отправил и леденцы, так как они могут оставлять микротрещины на эмали зубов", - предупредил специалист.

По его словам, совсем не полезны для здоровья зубов цукаты, сухофрукты и кислые фрукты. "Все они содержат рафинированный сахар и по воздействию на зубы ничем не отличаются от обычных конфет и других сладостей. Кислые фрукты, в частности, цитрусовые, содержат большое количество фруктовых кислот, которые способствуют разрушению зубной эмали", - объяснил врач.

Самой полезной сладостью О.Куров назвал темный шоколад. "Содержит меньше сахара и больше полезных веществ и антиоксидантов. Какао в составе темного шоколада способствует укреплению иммунной и нервной системы, стимулирует дыхание, препятствует возникновению злокачественных опухолей. Помимо этого, исследования отмечают наличие в темном шоколаде такого антиоксиданта, как эпикатехин, который защищает от образования амилоидных бляшек, влияющих на болезнь Альцгеймера", - отметил он.