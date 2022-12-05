У людей обнаружили дополнительную артерию в руках

Исследователи из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды в Австралии установили, что в предплечьях у людей появилась еще одна артерия. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Anatomy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта артерия появляется у людей еще в утробе матери - она питает растущие руки плода. Обычно спустя восемь недель после рождения она отмирает, и ее функции начинают выполнять другие две артерии. Однако у некоторых людей она сохраняется.

Ученые решили подсчитать процент таких людей. Для этого они исследовали 80 пожертвованных науке трупов европейцев, которые родились в первой половине XX века. Они также изучили отчеты XIX века о наличии этой артерии у людей.

Как оказалось, в конце XIX века она сохранилась примерно у 10% населения, а к ХХ веку встречалась уже у 30%. Сегодня среднюю артерию можно найти у 35% людей. По расчетам ученых, к 2100 году у большей части человечества будет этот дополнительный кровеносный сосуд.

По словам исследователей, сохранение дополнительной артерии - признак продолжающейся эволюции человека.