В какое время нужно заниматься спортом, чтобы защитить сердце?

Утренняя зарядка лучше помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта по сравнению с дневными упражнениями, выяснили ученые из Лейденского университета в Голландии. Результаты работы ученых опубликованы в PubMed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи использовали данные британского биобанка. Таким образом в руках ученых оказалась информация о состоянии здоровья и привычках 87 тыс. человек. За добровольцами наблюдали в течение 6 лет. За этот период было зарегистрировано 2911 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 796 инсультов.

Все участники были разделены на три группы: люди с высокой физической активностью в утреннее время, дневное и вечернее. Как оказалось, наименьшее число сердечных заболеваний и инсультов было зафиксировано в первой группе, не зависимо от общего уровня физической активности участников.