Названы специи, которые улучшают работу кишечника

Нутрициологи из Пенсильванского университета в США установили, что горсть арахиса и специи улучшают работу кишечника - две работы ученых опубликованы в журналах Clinical Nutrition и Journal of Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первом исследовании приняли участие 54 добровольца. На протяжении четырех недель все испытуемые придерживались определенной диеты. Их разделили на несколько групп: первая должна была добавлять 0,5 граммов смеси специй в блюда, вторая - 3,3, третья - 6,6 граммов, а четвертая ела еду без специй и выступала в роли контрольной группы.

Смесь специй включала корицу, имбирь, тмин, куркуму, розмарин, орегано, базилик и тимьян.

Затем ученые сравнили образцы фекалий, взятые до и после эксперимента. Как оказалось, диеты с большим количеством специй увеличивают бактериальное разнообразие, что улучшает состояние кишечника.

Во второй работе ученые изучали влияние арахиса на микробиоту кишечника. Исследование проводилось в течение шести недель и включало 50 взрослых, которые придерживались одинакового ежедневного рациона. В конце каждого дня перед сном участники съедали либо 28 граммов сухого обжаренного несоленого арахиса, либо небольшой кусочек сыра и крекеры.

В группе, которая перекусывала орехами, в конце исследования в кишечнике участников было значительно больше бактерий. Таким образом, травы, специи и арахис являются натуральными пребиотиками, которые питают полезные бактерии в кишечнике человека.