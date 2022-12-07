Названа самая вредная для здоровья рыба

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала тунец самой вредной рыбой для здоровья. Ее слова приводит "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ruю

"Рыба, которая плавает давно, возрастная и крупная, например тунец, накапливает соли тяжелых металлов, и не только ртуть", - сказала она.

По словам специалиста, регулярное употребление тунца приводит к интоксикации, из-за чего человек начинает быстро уставать, также у него снижается работоспособность и падает иммунитет.

"Нарушается функция печени как основного органа детоксикации. Нарушается способность ферментов выводить накопленные метаболиты, формируется оксидативный стресс, на фоне которого могут возникнуть любые другие патологические процессы в организме", - пояснила врач.

Диетолог порекомендовала употреблять тунец как можно реже. Она посоветовала отдать предпочтение более безопасным видам рыбы. По ее словам, самыми полезными являются все виды тресковых рыб. "Они привносят в организм достаточное количество минералов и очень хорошо усваиваемый белок", - добавила Королева.