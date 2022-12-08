Назван способ сохранения памяти у пожилых людей

Специалисты из Института передовых наук и технологий Бекмана озвучили способ сохранения и улучшения памяти у пожилых людей - им оказалось регулярное чтение увлекательных книг. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С возрастом у людей ухудшается эпизодическая и рабочая память. При чтении первая позволяет помнить, что происходило в предыдущих главах книги, и осознавать текущие ситуации. Второй вид памяти помогает отслеживать события, случившиеся в прочтенных абзацах.

В новом исследовании ученые решили изучить причинно-следственную связь между чтением и памятью. Для этого они использовали выборку, включавшую книги различных жанров: от научной литературы до детектива и сложной художественной литературы. Книги выдали пожилым участникам в электронном виде на планшетах, на которых также было установлено приложение, отслеживающее прогресс в чтении и проводящее анкетирование участников. Испытуемые читали по 90 минут в день пять дней в неделю в течение восьми недель. Контрольная группа вместо этого решала языковые головоломки.

Перед началом экспериментов у добровольцев оценили когнитивные навыки, включая рабочую и эпизодическую память, а также другие устные способности. Через восемь недель авторы проверили эти навыки снова.

Ученые пришли к выводу, что у читающих добровольцев значительно улучшилась рабочая и эпизодическая память. То есть регулярное и увлекательное чтение укрепило способности памяти пожилых людей. Это открытие позволяет выработать новые методы лечения таких расстройств, как болезнь Альцгеймера.

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