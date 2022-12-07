Обнаружено влияние депрессии на кишечник

Команда ученых из Центра нейробиологии стресса Оппенгеймера при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Оксфордского университета обнаружила влияние депрессии на кишечник. Результаты работы приведены в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несмотря на то, что депрессия считается психическим расстройством, она также может затрагивать и другие органы.

В процессе двух исследований специалисты выделили 13 групп бактерий в кишечнике, которые были связаны с риском формирования депрессии у взрослых. Среди них были Eggerthella, Subdoligranulum, Coprococcus, Sellimonas, Lachnoclostridium, Hungatella, Ruminococcaceae, Eubacterium ventriosum, Ruminococcus gauvreauii и другие. Всего были изучены 1054 добровольца, которых обследовали на наличие депрессии и попросили сдать образцы кала для анализа на бактериальный состав.

В большинстве случаев оказалось, что количество кишечных микробов у людей с депрессией уменьшалось. Однако некоторые группы бактерий, такие как Sellimonas и Eggerthella, присутствовали у пациентов с депрессивным расстройством в большом количестве. Таким образом, учеными была доказана связь депрессии и кишечных изменений.

Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что на данный момент преждевременно говорить о прямой корреляции изменений в микробиоте кишечника и возникновения депрессии. Кроме того, сложно обнаружить причинно-следственную связь, поскольку депрессия может привести к нарушению питания, а диета является основным фактором в составе кишечных бактерий человека.

Если испытания докажут, что любой бактериальный дисбаланс действительно приводит к возникновению депрессии, это может стать основой для новых методов лечения психического расстройства, например, на основе пробиотиков или пребиотиков.