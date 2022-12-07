Бактерии полости рта вызывают абсцесс головного мозга

Бактерии, которые вызывают инфекции полости рта, способствуют развитию опасного для жизни абсцесса головного мозга. Работа ученых из Университета Плимута была опубликована в журнале Journal of Dentistry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили записи 87 пациентов, поступивших в больницу с абсцессом головного мозга, а также взяли образцы гноя. У 35 пациентов причина недуга была установлена.

Результаты показали, что у 52 пациентов, у которых причины появления абсцесса не были установлены, количество бактерий полости рта было в три раза выше.

У этих пациентов также было значительно более высокое количество Streptococcus anginosus, бактерий, которые могут привести к фарингиту. Эта бактерия часто встречается в зубных абсцессах.

Результаты работы подчеркивают важность улучшения ухода за зубами и гигиены полости рта в целом.