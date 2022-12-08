Врач назвала симптомы аллергии на холод

Холодовая аллергия - заболевание, которое чаще всего возникает у людей в возрасте 18-30 лет, рассказала в беседе с "Газетой.Ru" Светлана Билибина, врач - аллерголог-иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD на Космодамианской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, передает Day.Az.

"Заболевание характеризуется появлением жжения, зуда, покраснения кожи, высыпаний, могут быть отеки кожи и подкожной клетчатки", - рассказала Билибина, отметив, что эти симптомы проявляются в основном на открытых участках тела через несколько минут после контакта с холодными воздухом или водой. Также высыпания и отеки могут проявляться в местах, где кожа не подвергалась воздействию холода. По словам врача, это называется атипичной холодовой крапивницей/ангиоотеками.

"Для диагностики приобретенной холодовой аллергии (в частности крапивницы и /или ангиоотека) применяют холодовой провокационный тест: в область внутренней поверхности предплечья прикладывают кубик льда и оставляют его на 5 минут, затем убирают лед и оценивают реакцию кожи через 10-15 минут", - объяснила врач. В случае если в месте соприкосновения со льдом появляется волдырь и/или отек, пациенту ставят диагноз "приобретенная холодовая крапивница".

Аллерголог добавила, что в некоторых случаях тестирование проводят в виде воздействия холодным воздухом в виде 20-30 минут. Но делают это только в стационаре, при возможности оказания экстренной помощи в случае развития системной реакции.

К наиболее значимым мерам профилактики холодовой аллергии, по словам врача, относят: избегание холода, переезд в более теплый климат, ношение теплой одежды, нанесение на открытые участки кожи специальных защитных кремов от мороза, употребление пищи и напитков в теплом виде, избегания инъекционных введений холодных растворов.

"Рекомендуется также предварительное применение антигистаминных препаратов второго поколения перед очевидным воздействием холода.

Лечение ХА: 1. Рекомендовано применение Н1- антигистаминных препаратов второго поколения для длительной терапии холодовой аллергии. Дозу препарата и длительность лечения определяет врач", - заключила специалист.