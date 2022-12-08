Врач предупредил об опасности ежедневной чистки ушей

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Эдуард Маслов заявил, что ежедневная чистка ушей делает человека уязвимым перед различными инфекциями. Об опасности регулярности этой процедуры специалист предупредил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, сера в организме должна быть, так как в ней содержатся вещества, защищающие ухо от разных инфекций.

Маслов отметил, что сам вообще никогда не чистит уши. "Сера сама выходит наружу по мере того, как мы разговариваем, жуем. В хрящевом отделе есть механизмы, которые выводят серу. А если вы залезаете туда (в уши - прим. "Ленты.ру") ватными палочками (...), то вы этот механизм нарушаете", - пояснил он.

Кроме того, врач предупредил, что чистка ушей ватными палочками может привести к перфорации барабанной перепонки, из-за чего у человека ухудшится слух.