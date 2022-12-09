Кардиолог предупредил об опасности кофе

Употребление кофе не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако у некоторых людей резкое кратковременное воздействие кофеина может вызвать сильный приступ, иногда даже фатальный. Об этом заявил "Известиям" доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев в пятницу, 9 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как отметил специалист, взгляд врачей и ученых на тему негативного воздействия кофе на сердце за последние несколько лет менялся несколько раз. По последним данным, ни кофе, ни чай не вредны для сердца - сердечно-сосудистые заболевания от этого не появляются и не усугубляются.

"Однако есть люди, организм которых легко метаболизирует кофеин - они, выпив кофе, спокойно ложатся спать. Но у некоторых людей кофеин "перерабатывается" очень плохо. Если у вас от любых напитков с кофеином начинает колотиться сердце, вы не можете уснуть - значит, вам от них лучше отказаться! Особенно это важно для тех, у кого есть склонность к аритмии: резкое кратковременное воздействие кофеина может вызвать сильный приступ, иногда даже фатальный", - предупредил Шарафеев.