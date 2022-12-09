Кардиолог назвала полезную альтернативу сливочному маслу

Сливочное масло для бутербродов следует заменить на маргарин без холестерина, посоветовала кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко. Врач назвала "Ленте.ру" более полезную альтернативу любимому многими продукту, передает Day.Az.

100 граммов любого сливочного масла содержит от 160 до 220 миллиграммов чистого холестерина, предупредила кардиолог, причем хуже всего в этом отношении топленое масло. Кроме того, поскольку масло в основном состоит из молочного жира - это очень калорийный продукт. Также в сливочном масле содержится витамин А и небольшое количество микроэлементов (калий, кальций, натрий).

В сливочном масле присутствуют трансжиры естественного происхождения - до шести процентов от общего количества жиров. Все международные медицинские организации рекомендуют сокращать потребление животных жиров, сказала кардиолог.

Павличенко полагает, что предпочтение следует отдавать маргарину. Из-за вредных трансжиров у него долгое время была плохая репутация, но сейчас она уже не соответствует действительности. Новые технологии и стандарты полностью изменили этот продукт. "По сравнению со сливочным маслом маргарин содержит меньше насыщенных и больше полиненасыщенных жиров и не содержит холестерин", - прокомментировала собеседница "Ленты.ру".

Павличенко также рекомендует спред - менее известный продукт, представляющий собой эмульсию воды в масле и относящийся к мягким маргаринам. У него мягкая консистенция, он легко намазывается на бутерброд и почти неотличим от сливочного масла по вкусу, цвету и запаху.

Замена сливочного масла на растительные масла позволяет снизить содержание насыщенных жиров в продукте и свести содержание холестерина к нулю, а также снижает риск развития болезней сердца и смерти из-за них, сообщила врач.

По словам Павличенко, в производстве спредов и маргаринов уже практически не используются масла, переработанные по старой технологии гидрогенизации. Ей на смену пришла переэтерификация, позволяющая избежать образования трансжиров, уровень которых сегодня строго контролируется.

"Дополнительно спред могут обогащать витаминами А, D, Е, омега-3 жирными кислотами и особыми растительными компонентами, снижающими всасывание холестерина из кишечника в кровь, - отметила Павличенко. - Спред не подходит для жарки, он предназначен только для употребления в пищу без тепловой обработки. Лучше выбирать спред (мягкий маргарин) в баночке и с минимальным содержанием трансжиров, насыщенных жиров и соли".