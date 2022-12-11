Названы самые эффективные способы привыкнуть к холоду

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, что существует ряд способов приучить организм к холодной погоде. Об этом сообщает агентство "Прайм", передает Day.Az.

По ее словам, самым эффективным способом является криотерапия - закаливание в медицинских условиях, которое способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Она подчеркнула, что употребление в пищу жиров также поможет развить морозоустойчивость.

Шуппо добавила, что "мерзлявость" организма может указывать на проблемы в работе щитовидной железы. Патология этого органа на фоне недосыпа и стресса сказывается на надпочечниках, которые вырабатывают необходимые для адаптации к холоду адреналин, кортизол и кортикостерон, отметила иммунолог.