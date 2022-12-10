Назван неочевидный способ защититься от свиного гриппа

Cертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова рассказала, что чтобы не заболеть свиным гриппом, необходимо поддерживать микрофлору кишечника, который является главным органом иммунной системы человека. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

По ее словам, питание - это основной фактор, который влияет на иммунитет, ведь около 80% иммунной системы организма базируется в кишечнике.

"Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе", - рассказала Сотникова.

Она подчеркнула, что полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Чтобы иммунитет работал, необходимы ферменты и пептидные гормоны, для формирования которых нужны аминокислоты, например, из костного бульона. Также флора кишечника хорошо воспринимает овощи, зелень, ферментированные продукты - несладкая кисломолочка, квашеная капуста.