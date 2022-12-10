Высокий уровень витамина D в мозге защищает от деменции

Ученые из университета Тафтса обнаружили, что люди с высоким уровнем витамина D в мозге имеют на 33% меньше шансов заболеть деменцией. Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы исследования проанализировали образцы мозговой ткани 290 человек, которые были собраны в рамках проекта Rush Memory and Aging Project - долгосрочного исследования болезни Альцгеймера, которое началось в 1997 году.

У участников ежегодно оценивали когнитивные способности вплоть до их смерти. Добровольцы пожертвовали свой головной мозг, спинной мозг и мышцы. Ни у одного из участников не было деменции, когда они присоединились к исследованию, но к моменту смерти у 113 было диагностировано слабоумие, а у 68 наблюдались легкие когнитивные нарушения.

Ткани из четырех областей мозга были проанализированы на уровень витамина D и признаки деменции. Две области были связаны с изменениями, вызванными болезнью Альцгеймера, одна область - с сосудистой деменцией, а для еще одной не обнаружили никаких ассоциаций.

Итоговый анализ показал, что людям с более высоким уровнем витамина D в головном мозге на 25-33% реже диагностировали деменцию. Кроме того, чем выше был уровень витамина D, тем выше были когнитивные способности участников исследования.

При этом у этих людей было не меньше белковых агрегатов (амилоидных бляшек либо телец Леви) в мозге, которые ранее были связаны с деменцией. Это означает, что до сих пор неясно, как именно витамин D может влиять на функцию мозга.