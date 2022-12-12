Онкологи выяснили, что при множественных очагах рака не всегда нужно удалять грудь

Ученые из клиники Майо выяснили, что пациентки со множественными очагами рака в молочной железе в некоторых случаях могут прибегнуть к частичному удалению груди. Результаты были представлены на собрании Американской ассоциации исследователей рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru в исследование были включены женщины старше 40 лет, у которых было два или три участка рака молочной железы в одной груди. 14 пациенткам удалили грудь полностью, остальным - частично.

У шести из 204 пациенток развился рецидив в течение 66 месяцев после частичного удаления. Пятилетняя частота рецидивов составила 3,1%, что сравнимо с частотой среди пациенток с одним очагом рака груди. Вероятность рецидива была несколько выше, если пациенткам не проводили предоперационную МРТ. Авторы считают, МРТ могла обеспечить более тщательное удаление очагов рака.

Большинству пациенток с двумя или тремя участками рака в одной молочной железе рекомендуется пройти мастэктомию, то есть полное удаление груди. Результаты исследования показывают, что женщины с множественными очагами рака в молочной железе могут обсудить с врачом возможность органосохраняющей операции - более простой процедуры с коротким периодом восстановления.