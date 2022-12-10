Ученые выяснили, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Медицинского центра BIDMC в Бостоне выяснили, что два месяца на здоровой диете снижают 10-летний риск атеросклеротических заболеваний сердца и сосудов на 10%. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru результаты опубликованы в The American Journal of Cardiology.

Авторы сравнили медицинские данные трех групп людей: придерживающихся DASH (диетический подход для лечения гипертонии), классического американского питания и диеты, богатой фруктами и овощами. В анализ включили 459 взрослых в возрасте от 22 до 75 лет.

Исследователи обнаружили, что диеты DASH и фруктово-овощная снизили 10-летний риск развития атеросклеротических заболеваний (инсульта, гипертонии, инфаркта) на 10,3 и 9,9% соответственно. Положительный эффект был более выражен у женщин и взрослых чернокожих.

У всех участников исследования, придерживающихся здоровых диет, снизилось систолическое артериальное давление. При этом давление было ниже у участников на диете DASH, но этот положительный эффект компенсировался более низким уровнем "хорошего холестерина" у участников на DASH, поэтому в целом диеты были одинаково полезны.