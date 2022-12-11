Как отличить грипп от COVID-19?

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, каким образом отличить грипп от коронавирусной инфекции. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом он высказался в беседе с НСН.

Болибок назвал способ распознать грипп и COVID-19 и заявил, что их отличает отсутствие температуры.

"Коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1 скорее всего будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100 процентов", - объяснил он.

Медик отметил, что повышенная температура не является 100-процентным симптомом гриппа. Его характеризуют ломота в теле и головная боль.