Нутрициолог рассказал, кому нельзя есть гранат

Регулярное употребление граната и сока из него не поможет поднять уровень гемоглобина, а в некоторых случаях способно навредить здоровью, сообщил "Известиям" нутрициолог Антон Брыкин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Ограничить употребление свежего граната и концентрированного сока стоит людям, склонным к аллергическим реакциям. Также необходимо помнить о том, что гранатовый сок не сочетается с приемом определенных лекарственных средств.

"Пить сок противопоказано, особенно при гастрите и язве желудка. С осторожностью следует употреблять гранат при склонности к пищевым аллергиям. Как и грейпфрутовый, гранатовый сок нельзя смешивать с некоторыми лекарствами, понижающими уровень холестерина", - предупредил специалист.

Нутрициолог отметил, что для здорового человека гранат очень полезен, в нем много витамина А, калия, марганца, никотиновой и фолиевой кислот. Но вопреки расхожему мнению поднять им уровень гемоглобин не выйдет, железа в гранате не очень много.