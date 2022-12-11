Вирусолог оценил эффективность масок против гриппа

Вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в разговоре с URA.RU заявил, что маски очень хорошо защищают от гриппа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Маски достаточно эффективны. По крайней мере, это проверено было во время ковидной эпидемии. <...> Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне. Это потому, что все носили маски", - сказал Чумаков.

Он допустил, что эта волна гриппа будет более сильной, так как за два минувших года коллективный иммунитет к инфекции ослаб. При этом вирусолог подчеркнул, что грипп обладает средней заразностью, в отличие от коронавируса.

Чумаков также отметил, что в этот эпидемический сезон грипп сравнялся с COVID-19 по тяжести течения заболевания.