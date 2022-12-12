https://news.day.az/medicine/1518660.html Врач рассказала, кому не стоит пить кофе
Врач рассказала, кому не стоит пить кофе
Врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева рассказала агентству "Прайм", что некоторым людям не стоит пить кофе, передает Day.Az.
Кофе вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением, так как этот напиток влияет на сердечный ритм, отметила врача.
Кроме того, по ее словам, кофе нарушает усвоение лекарств для лечения некоторых болезней. В частности, сахарного диабета.
Эндокринолог добавила, что для взрослого человека норма - две-три чашки кофе в сутки.
На прошлой неделе эндокринолог Клиники МЕДСИ на Ленинской Слободе Анна Шабалина заявила, что матча является альтернативой чаю и кофе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре