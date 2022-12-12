Врач рассказала, кому не стоит пить кофе

Врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева рассказала агентству "Прайм", что некоторым людям не стоит пить кофе, передает Day.Az.

Кофе вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением, так как этот напиток влияет на сердечный ритм, отметила врача.

Кроме того, по ее словам, кофе нарушает усвоение лекарств для лечения некоторых болезней. В частности, сахарного диабета.

Эндокринолог добавила, что для взрослого человека норма - две-три чашки кофе в сутки.

На прошлой неделе эндокринолог Клиники МЕДСИ на Ленинской Слободе Анна Шабалина заявила, что матча является альтернативой чаю и кофе.