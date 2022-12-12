Назван неочевидный признак сахарного диабета

Постоянное желание съесть сладкий перекус может возникать при неправильном режиме питания и сахарном диабете. Об этом NEWS.ru сообщила диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

"Часто люди даже не знают, что у них повышенный сахар. Энергия не поступает в клетки, мозг требует больше сахара и человеку хочется съесть больше сладкого. Возникает гипогликемия, то есть пик сахара, а потом провал. Люди неправильно питаются: едят много высокоуглеводной пищи, не компенсируют клетчаткой, белком", - отметила диетолог.

По словам врача, желание съесть десерт также возникает при голоде, когда организму требуется сладкие продукты для быстрого насыщения.

Как заключила Соломатина, следует есть только черный темный шоколад в небольших количествах, так как он обладает полезными свойствами. Например, данный десерт необходим для профилактики сосудистых болезней и улучшения кровообращения.