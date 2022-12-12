Назван неочевидный способ лечения головной боли

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал неочевидный способ лечения головной боли. Специалист заявил, что с недугом поможет справиться прием небольших доз антидепрессантов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В студии программы доктор задал гостье передачи вопрос о том, можно ли лечить головную боль антидепрессантами. Девушка ответила отрицательно, однако врач ее переубедил. "Как раз упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз месяц, то есть каждый второй день, лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов", - объяснил медик.