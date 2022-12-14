Инфекционист предупредил об опасности переноса гриппа «на ногах»

Физическая или интеллектуальная нагрузка при гриппе может привести к серьезным осложнениям, предупредил 13 декабря доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов, передает Day.Az.

Он указал, что во время болезни необходимо соблюдать постельный режим и не работать даже удаленно, так как в это время организм полностью ослаблен.

"Многие люди, которые переносят инфекции не совсем здраво с точки зрения реабилитации, могут получать различные нарушения, в том числе со стороны сосудистой системы. Например, у них может развиться гипертония, которой раньше не было", - рассказал эксперт "Газете.Ru".

Коновалов добавил, что многие люди считают интеллектуальную работу несерьезной нагрузкой, по сравнению с физической. А оказывается, что зря.

"Дело в том, что головной мозг - самый большой потребитель питательных веществ, и он крайне зависим от работы сосудистой системы, которая при гриппе может страдать от микротромбозов", - указал инфекционист.