Трихолог рассказала, почему выпадают волосы

Одной из причин выпадения волос является стресс. Об этом NEWS.ru сообщила дерматолог-трихолог Юлия Галлямова, передает Day.Az.

По словам врача, стресс невозможно контролировать, поэтому восстановить здоровье волос в этом случае непросто. Например, следует включить в распорядок дня физические нагрузки.

"В любом случае надо стремиться к снижению уровня воздействия негативных факторов и нормализации сна", - отметила трихолог.

По мнению врача, при обильном выпадении волос следует воспользоваться раздражающими масками с красным перцем, а также использовать специальные расчески.