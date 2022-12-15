https://news.day.az/medicine/1519333.html Трихолог рассказала, почему выпадают волосы
Трихолог рассказала, почему выпадают волосы
Одной из причин выпадения волос является стресс. Об этом NEWS.ru сообщила дерматолог-трихолог Юлия Галлямова, передает Day.Az.
По словам врача, стресс невозможно контролировать, поэтому восстановить здоровье волос в этом случае непросто. Например, следует включить в распорядок дня физические нагрузки.
"В любом случае надо стремиться к снижению уровня воздействия негативных факторов и нормализации сна", - отметила трихолог.
По мнению врача, при обильном выпадении волос следует воспользоваться раздражающими масками с красным перцем, а также использовать специальные расчески.
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