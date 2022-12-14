Врач перечислил отличия инсульта от инфаркта

В минздраве Челябинской области рассказали, чем отличается инсульт от инфаркта.

В беседе с ИА "Ура.ру" во вторник, 13 декабря, глава регионального сосудистого центра областной больницы Василий Масюк рассказал, как распознать нарушение кровоснабжения мозга, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его словам, отличие инфаркта от инсульта состоит в том, что инсульт - это поражение головного мозга, а инфаркт, чаще всего миокарда, - поражение сердца. Врач указал на то, что оба процесса происходят одинаково - нарушается кровоснабжение либо ткани головного мозга, либо сердечной мышцы.

К последствиям поражения головного мозга доктор отнес нарушения зрения, речи, двигательной функции и летальный исход. Для того чтобы этого избежать, Масюк призвал действовать быстро, поскольку у врача на спасение такого пациента есть всего 4,5 часа, отмечает телеканал "360".

Для того чтобы выявить инсульт, следует попросить больного улыбнуться: уголок рта может быть опущен. Также об инсульте скажет невозможность поднять одну или обе руки из-за слабости. Также можно спросить у больного имя: он не сможет произнести его разборчиво.

При первых подозрениях на инсульт врачи призывают вызывать скорую помощь. До приезда скорой больного необходимо уложить на горизонтальную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха и успокоить.