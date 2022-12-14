Врач описала требующее неотложной медицинской помощи состояние ребенка

При рвоте и беспричинных слабости и сонливости ребенку нужно вызывать скорую помощь, предупредила заведующая педиатрическим отделением стационара в медицинском центре "СМ-Клиника" Ирина Пахарева. Врач описала "Ленте.ру" состояния, требующие неотложной медицинской помощи, передает Day.Az.

Педиатр предупредила, что от состояния ребенка зависит, какую именно бригаду пришлют, и насколько быстро она приедет на вызов. "В медицине существуют понятия неотложных (высокая температура, рвота, головная и другие боли) и критических состояний (требуется реанимация), - пояснила врач. - При вызове скорой точно опишите состояние ребенка. Это поможет определиться в неотложности выезда для бригады врачей и повлияет на скорость прибытия на вызов".

Пахарева рассказала, что бригаду скорой помощи необходимо вызывать при наличии двух и более симптомов одновременно. Если у ребенка сильная головная боль, слабость, головокружение, отказ от еды, рвота в сочетании с высокой температурой, - это повод для беспокойства. Такое сочетание симптомов может оказаться признаком серьезного заболевания, справиться с которым самостоятельно не получится.

Перечисленные признаки могут указывать на менингит, угрожающий тяжелыми осложнениями и даже смертью. Избежать последствий можно, если распознать болезнь на ранней стадии и оперативно начать лечение.

Также требуется срочное обращение к врачу при появлении симптомов со стороны нервной системы: при слабости в конечностях, нарушении походки, двоении в глазах, нарушении речи, предупредила врач.

Без помощи врачей не обойтись, если у ребенка появилась яркая сыпь, не бледнеющая при надавливании, предупредила педиатр. По ее словам, госпитализация понадобится, если из-за отказа от питья, из-за рвоты и жидкого стула организм потерял много жидкости. "Обезвоживание можно распознать по сухости кожи и слизистых, запавшим глазам, медленному (более трех секунд) расправлению кожной складки. В таких случаях восстановиться помогут только внутривенные вливания", - пояснила она.

Если у ребенка появились сильные боли в животе, нужно вызывать скорую. Главное до осмотра не давать больному обезболивающие средства. Причины боли в животе могут быть разными, а прием лекарств может смазать клиническую картину и затруднить диагностику, сказала Пахарева.

К боли в животе (к спазмам, коликам) могут приводить заболевания многих органов брюшной полости: желудка, кишечника, почек и других. Важно вовремя показать ребенка врачу, чтобы не пропустить заболевание, требующее экстренной операции.

Аппендицит - одно из заболеваний, которые требуют оперативного вмешательства. Боль при нем часто локализуется вокруг пупка, а потом переходит в правую нижнюю область живота. Боль со временем нарастает, становится сильнее при надавливании и ходьбе, прыжках, заявила педиатр.

Врач предупредила, что часто у детей боль в животе вызывает инвагинация - перемещение одной части кишки в другую с развитием кишечной непроходимости. В начале болезни появляются внезапные боли, повторяющиеся каждые 15-20 минут, между приступами ребенок кажется практически здоровым. В дальнейшем боль принимает постоянный характер.

Важно помнить, что ребенок может иметь невысокую температуру, но при этом нуждаться в оказании экстренной помощи, особенно при необъяснимой вялости, сонливости или рвоте, сказала она.

"Перед звонком в скорую важно правильно измерить температуру. Самыми надежными градусниками по-прежнему остаются ртутные или спиртовые. Измерять температуру нужно под мышкой. Не рекомендуется измерять температуру ректально, так как она будет на 0,5 градуса и градус выше, и это может испугать родителей", - пояснила напоследок педиатр.