Названы причины утомляемости и раздражительности

Нутрициолог лаборатории "Гемотест" Катерина Падолка рассказала газете "Известия", что раздражительность, утомляемость и апатия могут быть обусловлены нехваткой витамина В1 - тиамина, передает Day.Az.

Помимо участия в метаболизме углеводов, витамин В1 обеспечивает нормальную работу нервной системы. При его нехватке появляются нервозность, повышенная утомляемость, плохое настроение и даже депрессивные мысли.

Нутрициолог также отметила, что дефицит тиамина может приводить к полной или частичной утрате когнитивных функций и энцефалопатии. Кроме того, недостаток витамина В1 в ежедневном меню повышает вероятность деменции.

Тяжелый дефицит витамина В1 может вызвать нарушения функций пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, подчеркнула Падолка.

Для поддержания необходимого уровня тиамина нутрициолог посоветовала включать в ежедневное меню богатые витамином В1 продукты: овсяные отруби, гречку, горох, фасоль, ржаной и пшеничный хлеб из муки грубого помола, говядину, свинину, кунжут и орехи.