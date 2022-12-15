Названы вредные для здоровья молочные продукты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что сливочное масло и сыр можно назвать самыми вредными молочными продуктами, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В беседе с "Москвой 24" он отметил, что употребление сыра у некоторых людей может вызвать мигрень, поскольку содержит тирамин. Также из-за избыточной солености он может быть вреден людям, которые страдают гипертонией.

Не полезен этот продукт и страдающим ожирением, поскольку зачастую это слишком жирный продукт.

Гинзбург отметил, что людям с избыточным весом не рекомендуется увлекаться и сливочным маслом, отмечает телеканал "360".