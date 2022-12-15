Потеря вкуса и запаха при COVID-19 говорит о сильном иммунитете

Медики из Колумбийского университета установили, что потеря вкуса или обоняния во время инфекции COVID-19 - признак сильного иммунитета. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мере развития пандемии COVID-19 нарушение обоняния и вкуса было идентифицировано как ключевой симптом коронавируса SARS-CoV-2 и наблюдалось у 40-60% заболевших.

В исследовании ученые обследовали 306 пациентов, 291 из которых сообщили о пропаже обоняния или вкуса. В результате ученые установили, что шансы на образование антител были в 1,98 раза выше среди тех, кто сообщил об изменении обоняния, и в 2 раза выше среди тех, у кого было нарушено восприятие вкуса, по сравнению с пациентами, которые не страдали от этих нарушений.

"Результаты нашего исследования показывают, что потеря обоняния и вкуса во время инфекции COVID-19 является сильным прогностическим фактором для надежного иммунологического ответа", - сказали исследователи.

В будущем ученые хотят оценить уровень образованных антител у пациентов с нарушением обоняния и вкуса после вакцинации.