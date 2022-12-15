Найден простой способ оценки риска деменции

Ученые из Бостонского университета и Китайской академии медицинских наук выяснили, что колебания веса в течение жизни могут влиять на риск развития деменции. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее исследования показали, что ожирение в среднем возрасте может привести к повышенному риску развития деменции. Но в целом связь между ИМТ и риском деменции остается неясной.

В новом исследовании ученые наблюдали за участниками в течение 39 лет, а их вес измеряли каждые 2-4 года. Ученые обнаружили, что общая тенденция к снижению ИМТ была связана с более высоким риском развития деменции.

Однако после дальнейшего исследования они обнаружили подгруппу, у которой ИМТ сначала увеличивался, а затем снижался. Эти изменения происходили в среднем возрасте и были связаны с наиболее высоким риском развития деменции.

Исследователи отметили, что их результаты демонстрируют, что предпосылки высокого риска развития могут формироваться на протяжении многих лет или даже всей жизни. Мониторинг легко отслеживаемых показателей вроде веса позволит эффективнее выявлять людей из групп риска и предотвращать деменцию.