В США предупредили о «зомби-угрозе» COVID-19

Обозреватель New York Times Апурва Мандавилли заявила о возможности распространения коронавируса даже после смерти носителя инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора, COVID-19 сохраняется в трупах инфицированных и распространяется далее, "как в фильмах ужасов про зомби". При этом в зоне риска чаще всего находятся люди, контактирующие с телами зараженных: патологоанатомы и судмедэксперты.

Мандавилли также обратила внимание на исследование ученого из японского университета Тиба Хисако Сайто, который выяснил, что заразиться коронавирусом от тела можно в течение 17 дней после смерти. Так, образцы со слизистой носа и из легких 11 умерших показали устойчивый вирус в шести образцах спустя 13 дней.