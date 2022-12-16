Врач предупредила об опасностях новогодних елок

О том, чем могут быть опасны новогодние елки - и натуральные, и искусственные, предупредила в личном Telegram-аккаунте врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Живая ель осыпается, а значит, есть риск попадания иголок в дыхательные пути ребенку или как заноз "под кожу". Также в тепле из дерева могут полезть насекомые и членистоногие, которые спали между иголок - это чревато укусами и аллергической реакцией. Аллергию и бронхоспазмы могут спровоцировать химикаты, которыми нередко обрабатывают ели для сохранения внешнего вида, и летучие вещества и эфирные масла, выделяемые из хвои в тепле", - заявила врач.

Опасны для здоровья могут быть и искусственные елки. Иголки с ненастоящего дерева тоже могут осыпаться - появляется риск попадания их в дыхательные пути детей. Изделия, изготовленные из поливинилхлорида, могут быть источником фталатов, свинца и других токсичных веществ, если пластик некачественный. Плюс ко всему на таких елках неделями копится пыль.