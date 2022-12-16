Названа эффективная программа реабилитации для избавления от долгого ковида

Ученые из Университета Лидса продемонстрировали эффективность реабилитационной программы ВОЗ для избавления от долгого ковида, которая снизила частоту приступов усталости у участников испытания в три раза. Работа опубликована в Journal of Medical Virology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании принял участие 31 человек с длительным течением COVID. В среднем они страдали длительным COVID около 17 месяцев до включения в программу. Симптомы включали усталость, туман в голове, одышку, головную боль и учащенное сердцебиение.

Реабилитационная программа была основана на постепенном увеличении физической активности пациента. Все тренировки проходили дома. Пациенты восстанавливались по программе под названием "Протокол кардиостимуляции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) CR-10 Борга", которая проводила их через пять уровней активности.

Первая фаза была подготовкой к возвращению к активности и включала в себя дыхательные упражнения и легкую растяжку. К пятой фазе пациенты возвращались к своему обычному уровню нагрузки, который имели до заражения коронавирусом.

До начала прохождения реабилитации пациенты сообщали в среднем о трех приступах в неделю сильной эмоциональной, физической или умственной истощенности после легкой физической или умственной нагрузки. К концу программы шесть недель спустя количество приступов сократилось в среднем до одного в неделю.